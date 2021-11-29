Курс рубля вырос по отношению к иностранным валютам

Рубль укрепил свои позиции в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Доллар потерял 71 копейку. Его стоимость составила 74,9 рубля. Стоимость евро же снизилась на 1,03 рубля. Теперь за один евро необходимо отдать 84,47 рубля, передал RT.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что этой зимой рубль, доллар и евро сохранят свои позиции. Укрепление доллара стоит ожидать лишь во второй половине 2022 года.