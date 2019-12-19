Курс рубля вырос по отношению к доллару

Рубль также остается стабильным по отношению к цене евро, несмотря на повышение нефти.

На десять утра по московскому времени стоимость доллара составила 62,57 рублей. В свою очередь европейскую валюту можно было приобрести за 69,63 рубля.

На то же время цена за баррель нефти сорта Brent достигла 66,22 доллара.