Курс рубля вырос по отношению к доллару
Сегодня на открытии торгов курс рубля умеренно повысился по отношению к американской валюте. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Московской биржи.
Рубль также остается стабильным по отношению к цене евро, несмотря на повышение нефти.
На десять утра по московскому времени стоимость доллара составила 62,57 рублей. В свою очередь европейскую валюту можно было приобрести за 69,63 рубля.
На то же время цена за баррель нефти сорта Brent достигла 66,22 доллара.