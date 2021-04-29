Курс рубля вырос по отношению к доллару, но упал к евро

Курс рубля к доллару вырос на 1,25 копейки при открытии Московской биржи в четверг, 29 апреля. При этом курс евро поднялся на три копейки.

Официальный курс доллара составил 74,26 рубля, а евро — 90,1 рубля, по данным Мосбиржи на 09:05.

Эксперты, по данным сайта «Говорит Москва», считают, что укрепление рубля произошло из-за обнадеживающих слов американского президента Джо Байдена о России. В своем первом обращении к сенату и палате представителей конгресса США он заявил, что Вашингтон и Москва должны сотрудничать, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.

Финансовый аналитик Валерий Емельянов в беседе с «Известиями» отметил, что укрепление курса рубля по отношению к доллару может происходить из-за процесса дедолларизации в России. Однако избавиться до конца от доллара и евро, по мнению эксперта, Россия не сможет. Он считает — у этих двух валют самая широкая клиентская база и иметь с ней дело попросту выгодно.

Ранее влияние курса доллара на заработные платы в рублях оценила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она полагает, что реальный рост зарплат нужно считать при помощи паритета покупательной способности (ППС).