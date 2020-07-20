Курс рубля вырос на бирже после повышения стоимости нефти

Это происходит на фоне утреннего роста доллара. Курс американской валюты впервые за две недели поднялся выше 72 рублей.

Как сообщило РИА «Новости», укрепление рубля произошло после прогноза международного аналитического агентства S&P Global Ratings, утвердившего долгосрочный инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

По мнению аналитиков агентства, такие условия ослабили риски для финансовой стабильности страны, вызванной коронавирусной инфекцией.

Положительное влияние на курс рубля оказала стоимость на нефть марки Brent. Вечером в понедельник, 20 июля, она прибавила в цене 0,4% и достигла 43,4 доллара за баррель.

Мировые рынки немного успокоились после появления информации об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Немецкая компания BioNTech и американский гигант Pfizer заявили, что последний препарат от нового возбудителя оказался безопасным. У пациентов появился иммунитет.