Курс рубля вырос к доллару и евро

Курс американского доллара упал на пять копеек. Теперь он составляет 73,89 рубля. В то же время курс евро снизился на шесть копеек — до 79,85 рубля.

Курс рубля продолжает расти, несмотря на небольшую негативную динамику цен на нефть.

11 мая Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении снизить добычу нефти еще на 1,18 миллиона баррелей в сутки. Такое решение принято дополнительно к ранее принятым обязательствам по сделке ОПЕК+.