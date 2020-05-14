Курс рубля вырос к доллару и евро
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов 14 мая. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс американского доллара упал на пять копеек. Теперь он составляет 73,89 рубля. В то же время курс евро снизился на шесть копеек — до 79,85 рубля.
Курс рубля продолжает расти, несмотря на небольшую негативную динамику цен на нефть.
11 мая Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении снизить добычу нефти еще на 1,18 миллиона баррелей в сутки. Такое решение принято дополнительно к ранее принятым обязательствам по сделке ОПЕК+.