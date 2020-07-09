Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Специалисты уточнили, что курс доллара снизился на 20 копеек. Его стоимость составляет 70,92 рубля. Курс евро уменьшился на две копейки - до 80,58 рубля.

Напомним, что 8 июля цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно. Отмечается, что в сравнении с минувшей неделей, доллар и евро выросли примерно на рубль. Эксперты объясняют такие показатели российской валюты опасением введения новых санкций США и Великобритании, а также наступления второй волны коронавируса, информирует сайт NEWS.ru.