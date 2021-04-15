Курс рубля упал после сообщений о введении США санкций против госдолга России

Курс российской валюты 15 апреля упал по отношению к доллару и евро. Падение произошло после сообщения о возможном вводе США санкций против суверенного долга России.

Курс доллара в начале торгов в четверг, 15 апреля, вырос на 1,29 рубля, а евро на 1,46 рубля. Иностранные валюты по состоянию на 09:24 стоят 77,16 рубля и 92,33 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В американских СМИ появилась информация о том, что администрация Джо Байдена планирует озвучить в четверг, 15 апреля, новые санкции. Меры планируют ввести в ответ на предполагаемые «неправомерные действия» со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и предполагаемые попытки вмешательства в выборы.

По сообщению газеты New York Times, новые ограничения введут против госдолга России. Санкции могут повлиять на способность страны привлекать долларовые облигации, а кредиторы начнут опасаться выдавать деньги, боясь быть отрезанными от американских финансовых рынков. Также США готовятся выслать из страны 10 российских дипломатов и ввести санкции против 12 россиян и 20 организаций из РФ.