Курс рубля укреплялся в мае второй месяц подряд

Российская валюта росла на протяжении апреля и мая. Рубль укрепился на 6,06% по отношению к доллару и на 4,52% — к евро. Это компенсировало более половины потерь мартовского обвала.

Росту рубля способствуют стабилизация рынка нефти, скорый запуск мировой экономики после снятия ограничительных мер и ожидание снижения ключевой ставки Центробанка России на 1% до 4,5% годовых.

Согласно информации Московской биржи, курс национальной валюты по отношению к американской вечером в пятницу вырос на 34 копейки до 70,14 рубля, к европейской валюте — на 17 копеек до 77,93 рубля. Доллар в мае колебался в пределах 70,12-75,97 рубля, а евро — 77,50-83,06 рубля.

Вспышка коронавируса нового типа, срыв сделки ОПЕК+ и нефтяное противостояние сильно снизили курс национальной валюты в марте с 67 до почти 82 рублей за доллар и с 73,8 до 89,6 рубля за евро. Эксперты сделали прогноз по стабилизации рубля.