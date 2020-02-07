Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

На фоне решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 6%, на 0,25 процентных пункта шестой раз за год, курс рубля по отношению к доллару и евро на торговой сессии Московской биржи снизился на 0,76%.

Как отметил ТАСС, до публикации решения Центробанка курс доллара составлял 63,825 рубля, а курс евро — 69,87 рубля. На 13:31 мск доллар подрос до 63,91 на 55,5 копеек, а евро до 69,98 рубля на 42,25 копеек.

На момент публикации новости курс доллара составил 64,61 рубля, евро — 70,59 рубля

Снижение ключевой ставки в Центробанке объяснили недостаточно сильной инфляцией, чем ожидалось. В результате снизятся ставки по кредитам, депозитам и ипотеке. Эксперты допустили, что инфляция к концу 2020 года составит 3,5-4%.