Деньги 09 мая 2023, 03:18 Курс рубля снизился к мировым валютам на фоне опасения новых санкций Рубль снизился в ходе торгов на фоне опасения объявления новых санкций против России РИА «Новости»

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Курс рубля снизился по отношению к основным мировым валютам днем 8 мая на фоне пониженной активности и опасения новых санкций. Умерено дорожают доллар США, евро и китайский юань, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара составил 77,9525 рубля (+57,25 копейки), евро стоил 86,2275 (+76,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 66 копеек и составила 81,68 рубля.

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Китайский юань прибавил 7,5 копейки до 11,241 рубля.

По мнению экспертов, которое приводит «Интерфакс», снижение рубля вызвано опасениями скорого объявления санкций против России. Растущие цены на нефть и позитивная динамика мировых рынков капитала не могут противостоять покупателям валюты. Отчасти это объясняется пониженной активностью участников рынка из-за выходного дня в России.

Сказывается на ситуации и желание игроков зафиксировать прибыль от роста национальной валюты, наблюдавшимся с конца апреля.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал данные Московской биржи, где курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Сложившуюся ситуацию он назвал банковским кризисом.