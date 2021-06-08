По данным Московской биржи, курс рубля резко взлетел по отношению к доллару. По состоянию на 15:30 за один доллар давали 72,37 рубля. Это десятимесячный максимум.

Российская национальная валюта также укрепилась по отношению к евро, курс которого поднялся до отметки в 88,18 рубля. При этом цены на нефть продолжают падать.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков рассказал, что Центробанк может повысить ключевую ставку. Решение примут на заседании совета директоров 11 июня.

«Инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, более чем в два раза выше — 12%. Поэтому ЦБ должен на это реагировать», — заявил Аксаков на полях Петербургского международного экономического форума. Он спрогнозировал, что ключевая ставка вырастет вырастет на 0,25% — до 5,25%. Депутат подчеркнул, что это небольшое повышение, однако регулятор таким образом намекает собирающимся взять кредит на рост процентов.