Курс рубля пошел вверх после слов Путина о предложении Госдумы признать ДНР И ЛНР

Позиция президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР повлияла на курс рубля. Отечественная валюта подорожала на 30-40 копеек по отношению к доллару.

Доллар с расчетами «завтра» вечером 15 февраля дешевел на 1,15 рубля — до 75,61 рубля. К закрытию торгов он стоил 76,76 рубля, указано на сайте Московской биржи. Евро потерял 93 копейки и стоил 85,97 рубля.

До высказывания российского лидера, обратило внимание РИА «Новости», курс доллара колебался в районе 75,88 рубля, а евро — 86,15 рубля.

Госдума указала Владимиру Путину на необходимость признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Президент намерен сделать все, что нужно, для решения проблем Донбасса. Опираться глава государства намерен на Минские соглашения. Тем не менее происходящее на этих территориях Путин назвал геноцидом.

Россия, подчеркнул президент РФ, не хочет войны. Идеи по безопасности страна выдвинула именно поэтому.