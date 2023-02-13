Деньги 13 февраля 2023, 23:59 Курс рубля опустился до минимума впервые с апреля 2022 года Pxhere

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Рубль в понедельник, 13 февраля, снизился по отношению к доллару, евро и юаню. Российская валюта обновила минимум с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16:22 по московскому времени повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро, прибавив столько же, дошел до отметки 78,69 рубля.

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Курс юаня расчетами «завтра» прибавлял три копейки, дойдя до 10,78 рубля. Общий объем торгов долларом составил 55,3 миллиарда в рублях, евро — 28,9 миллиарда, юанем — 52,4 миллиарда.

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Курс рубля обновил минимальные показатели с апреля 2022 года по отношению к доллару и юаню, а к евро — десятимесячный минимум.

Снижение курса российской валюты связано с сокращением нефтегазовых доходов России в феврале 2023 года, отметил в беседе с агентством «Прайм» руководитель отдела акций управляющей компании «Первая» Антон Кравченко.

Центробанк России обнародовал официальный курс валют на 14 февраля. Американский доллар составит 73,63 рубля. Евровалюта подойдет к отметке 78,67 рубля за единицу. Курс китайского юаня составит 10,77 рубля.