Деньги 14 декабря 2023, 14:50 Курс рубля объяснили зависимостью от внутреннего спроса Путин связал курс рубля с внутренним спросом и указал на его рост РИА «Новости»

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Спрос на произведенные в России товары и экспортные цены оказывают влияние на курс рубля. О положении национальной валюты рассказал президент Владимир Путин во время прямой линии.

«Курс [рубля] плавающий, зависит от экономических условий, от цен на наши экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А он растет», — подчеркнул российский лидер.

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Путин добавил, что надеется на нормализацию ситуации и заметил, что ослабление рубля временно.

Он также напомнил об указе, который коснулся обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. Документ, сказал глава государства, ввел элементы определенного контроля со стороны Центробанка и кабмина.

Россия, по словам Путина, сохраняет свой суверенитет, когда использует рубль как национальную валюту. Использование доллара и евро в международных расчетах России, добавил президент, сократилось с 87 до 24%. Тем не менее, отказываться от доллара страна не собирается.