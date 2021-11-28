Курс рубля к концу года спрогнозировали в России

Курс рубля продолжит падение до конца года. В пике стоимость американского доллара может достичь 80 рублей. На это влияет несколько факторов, среди которых ковидные ограничения и искусственное напряжение геополитической обстановки со стороны Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» заявила экономист Татьяна Куликова.

«Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар», — приводит издание слова собеседницы.

Куликова отметила, что многие аналитики недооценивают тот факт, что в последнее время США нарочно усложняют и без того непростую геополитическую обстановку своими фейковыми сообщениями о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. По словам экономиста, это может привести к более резкому падению рубля. Она также спрогнозировала рост инфляции в следующем году и, как следствие, повышение ключевой ставки, что ситуацию не спасет.

На прошлой неделе экономист Максим Петроневич заявил, что рубль сохранит свою позицию этой зимой.