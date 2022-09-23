Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года | 360°

Деньги 23 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

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Фунт стерлингов впервые с 1985 года составил меньше 1,1 доллара. Об этом сообщила НСН.

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За последние сутки валюта снизилась на 2,7%. 23 сентября на 17:41 мск она составила 1,0962 доллара.

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