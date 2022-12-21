Деньги 21 декабря 2022, 08:59 Курс евро взлетел выше 75 рублей на Мосбирже Данные Мосбиржи: курс евро взлетел выше 75 рублей впервые с 29 апреля Pxhere

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Курс европейской валюты во время торгов на Мосбирже превысил отметку 75 рублей. Это произошло в первый раз с 29 апреля. Об этом говорят данные площадки.

По состоянию на 08:39 по московскому времени евро торговался на уровне 75,02 рубля. Однако уже к 08:44 валюта немного замедлила свой подъем и остановилась на уроне 74,81 рубля.

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Также растет и курс доллара, утром в среду он перешагнул за 70 рублей впервые с 11 мая. К 08:44 американская валюта стоила 70,3 рубля, юань — 10,06 рубля.

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Накануне, 20 декабря, евро стоил 72,04 рубля, курс доллара поднялся выше 68 рублей в первый раз с 11 мая.

Экономист Валерий Корнеев затруднился назвать причины ослабления рубля. Он считает, что на ситуацию влияет Банк России. Именно под его управлением большое количество рублей выбрасывают на российский рынок. По его мнению, вряд ли курс евро перешагнет порог в 100 рублей.