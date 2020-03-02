Курс евро вырос до 75 рублей впервые за год

Курс евро превысил отметку в 75 рублей впервые с марта 2019 года. Валюта выросла на 1,6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Согласно данным Московской биржи, 2 марта, к 16:43, курс евро составил 75 рублей. Последний раз такой показатель был 1 марта 2019-го. Спустя некоторое время курс валюты снова снизился и остался на отметке в 74,5 рубля.

Курс доллара тоже немного вырос. Он увеличился на 0,5% и составил 67,2 рубля.

Как заявил глава Минфина России Антон Силуанов, рост курса валют связан со снижением стоимости нефти на мировом рынке. При этом он отметил, что в ситуации нет ничего чрезвычайного.