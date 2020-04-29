Курс евро впервые с начала марта опустился ниже 80 рублей

Максимальной отметки в последние недели курс евро достиг 18 марта. Тогда за него давали 88,32 рубля. Менее 80 рублей евро стоил 6 марта. Рубль вырос и по отношению к доллару. Сегодня его продавали по курсу 73,33 рубля. Это на 80 копеек меньше, чем днем раньше. Максимальный курс американской валюты — 80,87 рубля — зафиксировали 18 марта.

Валютный рынок, как и нефтяной, в последние месяцы лихорадит из-за пандемии коронавируса. Сегодня рубль укрепился по отношению к основным валютам на фоне подорожания нефти. 29 марта цена на нефть марки Brent с поставкой в июле выросла на 4% и составила 23,71 доллара за баррель.

Коронавирус привел в критическое состояние весь мировой рынок, не только валютный и нефтяной. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с нефтью в мире сейчас сложилась беспрецедентная. По его словам, проблемы в отрасли существуют давно, но такой волатильности не было никогда.

Цены на нефть обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса по всему миру. Причинами стали пандемия коронавируса и срыв сделки ОПЕК+. 12 апреля о снижении добычи нефти все-таки договорились. ОПЕК+ утвердила сокращение добычи черного золота.