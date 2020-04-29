    29 апреля 2020, 18:16

    Курс евро впервые с начала марта опустился ниже 80 рублей

    Андрей Иванов

    Евро на торгах Московской биржи во второй половине 29 апреля снизился до отметки 79,6 рубля. Это на 56 копеек меньше, чем во время предыдущих торгов. Впервые с начала марта единая европейская валюта стала стоить меньше 80 рублей.
    Курс евро впервые с начала марта опустился ниже 80 рублей

    Максимальной отметки в последние недели курс евро достиг 18 марта. Тогда за него давали 88,32 рубля. Менее 80 рублей евро стоил 6 марта. Рубль вырос и по отношению к доллару. Сегодня его продавали по курсу 73,33 рубля. Это на 80 копеек меньше, чем днем раньше. Максимальный курс американской валюты — 80,87 рубля — зафиксировали 18 марта.

    Валютный рынок, как и нефтяной, в последние месяцы лихорадит из-за пандемии коронавируса. Сегодня рубль укрепился по отношению к основным валютам на фоне подорожания нефти. 29 марта цена на нефть марки Brent с поставкой в июле выросла на 4% и составила 23,71 доллара за баррель.

    Коронавирус привел в критическое состояние весь мировой рынок, не только валютный и нефтяной. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с нефтью в мире сейчас сложилась беспрецедентная. По его словам, проблемы в отрасли существуют давно, но такой волатильности не было никогда.

    Цены на нефть обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса по всему миру. Причинами стали пандемия коронавируса и срыв сделки ОПЕК+. 12 апреля о снижении добычи нефти все-таки договорились. ОПЕК+ утвердила сокращение добычи черного золота.