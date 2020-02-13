Курс евро ушел в крутое пике. Причины

Курс евро почти достиг трехлетнего минимума, обновив антирекорд начала октября. Эксперты считают, что этому есть несколько причин, и все они долгосрочного характера. Занять лидирующую позиция среди крупнейших резервных валют евро вряд ли удастся в ближайшем будущем.

Курс евро 12 февраля опустился до отметки 1,0904 доллара, упав в цене на 98 копеек. Последний раз такой скачок отмечался в 2015 году на фоне мини-кризиса после падения цен на нефтяном рынке.

По данным газеты «Известия», 2020 год мог стать для евро продуктивным. Состоялся Brexit и немного улеглись торговые войны между Китаем и США. Но эпидемия коронавируса привела к снижению котировок нефти и других ресурсов. В Китае, где сосредоточена почти треть мировой промышленности, встали многие производства и фабрики, а также снизился спрос на товары из Европы.

Специалисты оценивают влияние эпидемии на китайскую экономику в размере 0,5% ВВП. Предполагается, что острая фаза заболеваемости затянется на весь первый квартал, что вдвое-втрое увеличит ущерб. Так как Евросоюз является крупнейшим экспортером, китайский кризис скажется на нем сильнее всего.

Еще одной причиной нестабильности евро является снижение на 2,1% промышленного производства в еврозоне. Это худший показатель за последние четыре года. Сокращение производства может заставить европейский Центробанк снизить ставки по денежно-кредитной политике.

Определенное влияние на курс евро оказывает политическая ситуация в Европе, слабость высокотехнологичной интернет-индустрии и опасность претензий со стороны США, которые могут обвинить ЕС в искусственном занижении курса.