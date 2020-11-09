Курс евро упал ниже 90 рублей впервые с 26 октября

Днем 9 ноября курс доллара впервые с 22 сентября опустился ниже отметки в 76 рублей. Российская национальная валюта окрепла на фоне роста цен на нефть.

Черное золото начало дорожать после того, как американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила о высокой эффективности вакцины от коронавируса, которую она создала совместно с немецкой BioNTech. Препарат, который сейчас проходит третий этап клинических испытаний, эффективен на 90%.

Сегодня стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent увеличилась на 10% — до 43,47 доллара за баррель. Выросли на 11,15% и котировки техасской нефти WTI.