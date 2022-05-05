Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с 2020 года

Завершившиеся торги ознаменовались рекордным падением евро. Курс валюты опускался ниже отметки в 70 рублей. Показатель стал минимальным с февраля 2020 года.

Валюта стран ЕС, по данным Московской биржи, достигала 69,8 рубля. В расчетах «на завтра» денежная единица будет стоит порядка 70,44 рубля.

Торги закончились падением и для доллара, стоимость которого к их закрытию равнялась 66,3 рубля. Вечером 4 мая американская валюта дешевела с 71,02 до 69,41 рубля.