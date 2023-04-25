Деньги 25 апреля 2023, 07:51 Курс евро превысил 95 рублей впервые с марта 2022 года Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей, но потом упал до 89,83 Pxhere

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Евро подорожало на открытии торгов 25 апреля и в какой-то момент подскочило до 95,83 рубля. Такое значение оказалось максимальным с 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Однако затем европейская валюта вернулась к уровню ниже 90 рублей. Курс доллара пока составляет 81,34 рубля, курс юаня — 11,78 рубля.

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По данным РИА «Новости», курс американской валюты расчетами «завтра» на 07:11 поднялся на 1 копейку — до 81,34 рубля, китайской валюты — тоже на 1 копейку, до 11,78 рубля, евро повысился на 24 копейки и будет стоить 89,97 рубля.

Курс евро в начале апреля превысил 91 рубль. Это был максимальный показатель с 6 апреля 2022 года. Также в первой половине этого месяца доллар стал впервые за год стоить больше 80 рублей.

Накануне, 24 апреля, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в прошлом году инфляция в стране повысилась, однако потом ситуация стабилизировалась.