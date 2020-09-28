Курс евро превысил 92 рубля

Источник фото: moex.com

Согласно представленным графикам, при открытии биржи курс европейской валюты составлял 90,91 рубля, но в ходе торгов евро показал рост и максимальным показателем за день стал 92,02 рубля. К закрытию биржи рубль смог отыграть психологический барьер до 91,91 рубля. Рост составил 98 копеек.

Источник фото: moex.com

Курс доллара также показал рост. Перед открытием стоимость американской валюты составляла 78,15 рубля, но в течение дня курс поднялся до 79 рублей за доллар. Закрылись торги с показателем 78,79 рубля. Рост составил 53 копейки.

Как сообщило РИА «Новости», на рубль давят внешнеполитическая обстановка и вероятность второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Есть риск, что это приведет к падению спроса на энергоносители, что скажется на валютной выручке России.