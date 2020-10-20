Курс евро превысил 92 рубля в первый раз с 8 октября
Официальный курс евро на вторник, 21 октября, превысил отметку 92 рубля. Он поднялся на 24,88 копейки, пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные Центрального банка России.
Аналитики уточнили, что стоимость евро составила 91,56 рубля. Курс доллара уменьшился на 14,61 копейки, до 77,77 рубля. Отмечается, что бивалютная корзина увеличилась на 3,16 копейки до 83,98 рубля.
Накануне заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков объяснил, кому выгоден обвал российской валюты.