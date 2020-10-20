Курс евро превысил 92 рубля в первый раз с 8 октября

Аналитики уточнили, что стоимость евро составила 91,56 рубля. Курс доллара уменьшился на 14,61 копейки, до 77,77 рубля. Отмечается, что бивалютная корзина увеличилась на 3,16 копейки до 83,98 рубля.

Накануне заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина​ Валерий Сенков объяснил, кому выгоден обвал российской валюты.