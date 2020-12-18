Курс евро превысил 90 рублей

По данным на 11:52 по московскому времени, курс евро вырос на 69 копеек — до 90,04 рубля. Соответственно, подъем составил 0,81%. После ослабления на торгах валюта поднялась выше 90 рублей впервые с 7 декабря.

Курс американского доллара возрос на 64 копейки, теперь он стоит 73,47 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 0,19% — до 51,4 рубля за баррель. А нефть WTI опустилась до 48,5 рубля.