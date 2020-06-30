Курс евро превысил 80 рублей впервые за полтора месяца

Евро превысило 80 рублей впервые с 14 мая. Валюта растет на фоне падения цен на нефть — все это вновь связывают с нестабильной ситуацией с коронавирусом.

Сейчас евро торгуется на Московской бирже на уровне 80,075 рубля, это больше чем на процент выше уровня предыдущего закрытия.

Доллар тоже продолжает стремительный рост. По последним данным, он торгуется на отметке 71,21 рубля за один доллар.

Центробанк установил в качестве официальных курсов на 1 июля 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.

Параллельно с ослаблением рубля на бирже ICE в Лондоне цена на нефть марки Brent опустилась до 41,48 долларов за баррель, WTI подешевела до 39,46 доллара.

Инвесторы пока ограничивают покупки нефти из-за непонятной ситуации с коронавирусом. Они опасаются, что карантинные меры в американских штатах повлияют на восстановление спроса. Reuters пишет, что пока что речь идет о закрытии баров, и это не имеет прямого влияния на бензин и нефть. В то же время это заставляет рынки задуматься о серьезных рисках в будущем.