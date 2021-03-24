Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля

Курс евро поднялся выше отметки в 91 рубль, согласно данным торгов на Московской бирже. Это произошло впервые с 25 февраля.

По состоянию на 08:07 европейская валюта торгуется на Мосбирже по 91,095 рубля.

Накануне курс доллара впервые с 4 февраля превысил 76 рублей. Экономист Владислав Гинько, комментируя ситуацию на валютном рынке, объяснил, что такая динамика будет иметь краткосрочный характер. По его словам, она не отражает фундаментальных изменений в мировой экономике.

Экономист также отметил, что мировые цены на нефть уже вернулись к показателям, которые наблюдались до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В среду майские контракты на нефть североморской марки Brent, согласно данным лондонской биржи, торгуются по 60,78 доллара за баррель.

Центробанк России ранее утвердил эскиз новой банкноты номиналом 100 рублей. На купюре будут изображены символы российской столицы — Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня и главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова.