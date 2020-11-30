Курс евро поднялся выше 91 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Уточняется, что валюта ЕС подорожала сразу на 50 копеек и дошла до отметки 91,24 рубля. Помимо прочего, растет и доллар. По информации представителей биржи, к 10:10 по московскому времени он вырос на 38 копеек - до 76,24 рубля.

Вместе с тем уменьшается стоимость нефти. В настоящий момент цена на топливо марки Brent составляет 47,36 доллара за баррель. Это на 89 центов меньше прошлых показателей.