Курс евро поднялся выше 91 рубля на открытии торгов Мосбиржи
Курс евро внезапно поднялся выше 91 рубля на открытии торгов Московской биржи, информирует сайт «Утро.ру».
Уточняется, что валюта ЕС подорожала сразу на 50 копеек и дошла до отметки 91,24 рубля. Помимо прочего, растет и доллар. По информации представителей биржи, к 10:10 по московскому времени он вырос на 38 копеек - до 76,24 рубля.
Вместе с тем уменьшается стоимость нефти. В настоящий момент цена на топливо марки Brent составляет 47,36 доллара за баррель. Это на 89 центов меньше прошлых показателей.