Деньги 13 июня 2023, 11:35 Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля Впервые с 28 апреля курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей Unsplash

Читать 360tv в

Курс евро на Московской бирже поднялся до 90 рублей и выше, следует из данных площадки. Такого показателя валюта достигла впервые с 28 апреля. Доллар торгуется по направлению к 84 рублям.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова рассказала, что российская валюта показывает наибольшую слабость по отношению к европейской из-за ожидаемых повышений процентных ставок ЕЦБ, написал «Интерфакс».

Реклама

На открытии торгов 16 мая доллар превышал 80 рублей, а евро — 87 рублей. По итогам апреля число сделок на Мосбирже увеличивалось вдвое.

Курс юаня продолжает рост. Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что популярность современной китайской валюты приведет к концу исторической эпохи доминирования американского доллара в экономике.

Эксперты и раньше называли рубль и юань перспективными альтернативами доллару в валютных расчетах. Европе предрекли возврат к национальным валютам.