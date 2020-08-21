Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта
Рост европейской валюты начался на торгах Московской биржи. По данным на 16:09 евро вырос на 0,46 рубля и превысил по стоимости 88 рублей. В последний раз эту планку он преодолевал 30 марта этого года.
Стоимость одного евро на момент написания материала составила 88,01 рубля. Максимальный показатель за время сегодняшних торгов по европейской валюте составил 88,04 рубля.
Доллар также пошел в рост. Он прибавил 93 копейки и достиг показателя в 74,73 рубля. Максимальный показатель, которого достигала за время торгов американская валюта, составил 74,75 рубля.
Ослабление рубля проходит на фоне снижения нефтяных котировок. Октябрьский фьючерс марки Brent подешевел на 1,6% — до 44,17 долларов за баррель. Нефть WTI продают за 42,04 доллара за бочку. Это на 1,8% ниже, чем было вчера.