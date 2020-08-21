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    21 августа 2020, 16:29

    Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

    Анатолий Минкин

    Рост европейской валюты начался на торгах Московской биржи. По данным на 16:09 евро вырос на 0,46 рубля и превысил по стоимости 88 рублей. В последний раз эту планку он преодолевал 30 марта этого года.
    Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

    Стоимость одного евро на момент написания материала составила 88,01 рубля. Максимальный показатель за время сегодняшних торгов по европейской валюте составил 88,04 рубля.

    Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта | Изображение 1
    Источник фото: Московская биржа

    Доллар также пошел в рост. Он прибавил 93 копейки и достиг показателя в 74,73 рубля. Максимальный показатель, которого достигала за время торгов американская валюта, составил 74,75 рубля.

    Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта | Изображение 2
    Источник фото: Московская биржа

    Ослабление рубля проходит на фоне снижения нефтяных котировок. Октябрьский фьючерс марки Brent подешевел на 1,6% — до 44,17 долларов за баррель. Нефть WTI продают за 42,04 доллара за бочку. Это на 1,8% ниже, чем было вчера.

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