Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

Стоимость одного евро на момент написания материала составила 88,01 рубля. Максимальный показатель за время сегодняшних торгов по европейской валюте составил 88,04 рубля.

Источник фото: Московская биржа

Доллар также пошел в рост. Он прибавил 93 копейки и достиг показателя в 74,73 рубля. Максимальный показатель, которого достигала за время торгов американская валюта, составил 74,75 рубля.

Источник фото: Московская биржа

Ослабление рубля проходит на фоне снижения нефтяных котировок. Октябрьский фьючерс марки Brent подешевел на 1,6% — до 44,17 долларов за баррель. Нефть WTI продают за 42,04 доллара за бочку. Это на 1,8% ниже, чем было вчера.