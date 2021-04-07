Курс евро поднялся на 2,15 рубля

Курс евро по отношению к рублю на 8 апреля вырос. ЦБ РФ озвучил цифру в районе 92,3321 рубля, что показало рост на 2,15 рубля.

Курс доллар поднялся на 1,39 рубля — стоимость валюты США к рублю составила 77,773 рубля. Ранее эксперты отметили незначительный рост рубля к доллару и евро, об этом рассказали на Мосбирже.

По данным расчетов на завтра, стоимость доллара опустится на семь копеек — до 77,2 рублей. При этом цена евро достигла 91,66 рубля, отметив снижение на восемь копеек.

Ранее курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля, напомнила «Газета.ru».