Деньги 20 февраля 2024, 23:10 Курс евро поднялся до отметки в 100 рублей Unsplash

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Курс евро впервые с 9 января достиг отметки в 100 рублей. Об этом сообщил сайт Московской биржи.

В 18:00 по московскому времени европейская валюта торговалась на бирже по цене 99,94 рубля. Цена доллара на этот момент составляла 92,39 рублей.

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Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами «завтра» на 17:54 вырос на 5 копеек до 92,39 рубля. Рост юаня составил 2 копейки, до 12,80 рубля, а евро растет на 52 копейки, до 100 рублей.

Ранее экономист Николай Кульбака спрогнозировал, что курс евро и доллара в феврале не будет сильно меняться. Специалист посоветовал покупать иностранную валюту только для хранения долгосрочных сбережений.