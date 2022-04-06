Курс евро оказался ниже 86 рублей впервые с 17 февраля

На торгах 6 апреля рубль значительно укрепил свои позиции, показав максимальные со второй половины февраля значения. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Незадолго до закрытия торгов евро опустился до 85,6 рубля, а доллар почти достиг планки в 79 рублей.

С расчетами «на завтра» падение курса американской валюты к окончанию сессии составило 3,61 рубля — до 79,7 рубля. Европейская может потерять 4,5 рубля и торговаться по 87 рублей.

Национальная валюта, несмотря на сильное давление, сумела выработать своеобразный иммунитет к санкциям и практически отыграла потери конца февраля — начала марта.