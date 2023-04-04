Деньги 04 апреля 2023, 08:28 Курс евро на Мосбирже впервые превысил планку прошлого года Впервые с 15 апреля 2022 года курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей РИА «Новости»

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Утром 4 апреля курс евро на Московской бирже впервые за год превысил 86 рублей. Об этом сообщил ТАСС.

На открытии торгов курс евро вырос на 7,25 копейки, до 86 рублей. По данным на 07:13, он поднялся на 0,1%, до 86,1 рубля, а к 07:19 опустился до 85,95 рубля. Курс доллара по сравнению с данными при закрытии вчерашних торгов наоборот сбавил темпы — снизился на копейку, до 78,73 рубля. К 07:35 он составил 78,81 рубля. В последний раз стоимость евро на торгах превысила планку в 86 рублей 15 апреля 2022 года.

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