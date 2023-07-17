Деньги 17 июля 2023, 11:13 Курс евро на Мосбирже поднялся выше 102 рублей Курс евро на Мосбирже впервые с 6 июля превысил 102 рубля РИА «Новости»

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Курс евро на Московской бирже по состоянию на 09:25 подрос до 102,1 рубля (+0,89%). В последний раз европейская валюта перешагивала планку в 102 рубля 6 июля, сообщил РБК.

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников в комментарии изданию указал, что влияние на валютный рынок оказали несколько факторов: это и заметное снижение нефтяных котировок (фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре упали на 1,4%), и геополитическая напряженность — речь об атаке на Крымский мост в ночь на 17 июля.

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Курс доллара утром 17 июля находился на уровне 90,91 рубля, уточнил RT.

Жертвами ЧП на Крымском мосту стали два человека — муж и жена из Белгородской области. В момент происшествия они следовали по переправе на своем автомобиле. С ними находилась несовершеннолетняя дочь.

Девочка получила травмы, ее доставили в больницу и поместили в реанимацию. По последним данным, жизни ребенка ничего не угрожает. Она находится в сознании и дышит самостоятельно.