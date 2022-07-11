Курс евро к доллару упал до минимума за 20 лет

Курс евро в понедельник опустился на торгах до минимальной отметки к доллару с декабря 2002 года. Об этом написало РИА «Новости».

По состоянию на 13:14 курс евро снижался до 1,0104 доллара, а несколькими минутами ранее достиг 1,0096 доллара, минимального показателя с декабря 2002 года. На закрытии торгов в пятницу евро стоил 1,0183 доллара.

А РИА ФАН передало, что европейская валюта уже торгуется дешевле американской.

Газета «Известия» также писала о снижении курса евро к доллару к уровню 20-летней давности. Об этом сообщалось со ссылкой на данные торгов Мосбиржи еще в пятницу, 8 июля. А 5 июля курс евро также впервые с декабря 2002 года опустился ниже 1,03 доллара, передавал RT.

На прошлой неделе курс доллара к рублю после стремительного падения начал расти и превысил отметку в 60 рублей. Экономист Виталий Калугин тогда высказал мнение, что рост доллара имеет временный характер и связан с малым поступлением валюты от экспортеров нефти и газа.