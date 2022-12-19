Деньги 19 декабря 2022, 12:43 Курс евро и доллара впервые за полгода приблизился к 70 рублям Курс евро на Мосбирже впервые с 27 мая превысил 70 рублей Unsplash

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При открытии торгов на Московской бирже 19 декабря курс валют подскочил до майских значений. Стоимость евро превысила 70 рублей, доллара — 66 рублей, сообщил ТАСС.

По состоянию на 11:04 курс евро поднялся на 1,31% — до 70 рублей. Через 35 минут курс доллара увеличился на 2,1%, до 66 рублей.

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Менее чем за час обе валюты подорожали до 70,44 и 66,16 рубля соответственно. Евро впервые с 27 мая превысил отметку 70 рублей, а доллара — с 30 мая 66 рублей.

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Торги прошлой недели закрыли с курсом евро, по данным Центробанка на 17 декабря, на уровне 68,77 рубля, доллара — 64,6 рубля.

Экономист Николай Кульбака ранее связал укрепление доллара с введением нефтяного эмбарго. Он посоветовал не обращать внимания на незначительные колебания курса валют и предупредил, что повышение может стать кратковременным. В разговоре с «360» он заявил, что валюту стоит покупать тем, кто собирается ехать в другие страны или имеет сбережения больше 500 тысяч рублей и не собирается тратить их в течение года.