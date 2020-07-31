Курс евро достиг 87 рублей впервые с начала апреля

Курс европейской валюты на торгах 31 июля снова поднялся: теперь евро стоит больше 87 рублей. Доллар также вырос — он стоит порядка 73 рублей.

Такой курс евро зафиксирован впервые с начала апреля. Европейская валюта укрепляется уже на протяжении девяти торговых сессий, следует из данных Московской биржи.

Только за месяц стоимость евро поднялась на 8%, а доллара — почти на 3%.

Падение стоимости рубля связывают с несколькими факторами, пишет РБК. Во-первых, инвесторы теряют интерес к рисковым активам, во-вторых, закончился налоговый период. И, в-третьих, население снова заинтересовалось валютой из-за скорого открытия границ. Также эксперты указывают, что причиной ослабления рубля может быть восстановление отложенного спроса на прибыль и действия Банка России, который стал продавать валюту в меньших объемах.

Еще один немаловажный фактор — это снижение ключевой ставки Центробанком. Рублевые инструменты становятся невыгодными и средства уходят в валюту. В августе можно ожидать небольшое укрепление рубля по отношению к доллару, если ситуация на нефтяном и фондовом рынках останется спокойной.