Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Курсы валют продолжают расти. Доллар стал стоить больше 79 рублей. Последний раз такой показатель наблюдался четыре года назад. Курс евро тоже увеличился и достиг отметки более 84 рублей.

Согласно данным Московской биржи, на открытии торгов 18 марта курс доллара превысил 79 рублей. Это произошло впервые с февраля 2016 года. Но к 10:08 стоимость снизилась до 76,26 рубля. Курс евро вырос до 84,01 рубля, что больше на рубль и 11 копеек.

Накануне Центробанк назвал официальный курс валют, где доллар стоил 73,88 рубля, а евро — 82,3 рубля. При этом стоимость нефти марки Brent упала до 28,72 доллара за баррель. Этот показатель достиг уровня января 2016 года. По состоянию на 18 марта баррель нефти снизился еще на 1,4% и достиг суммы 28,32 доллара.