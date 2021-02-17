Курс доллара вырос

На утро 17 февраля стоимость доллара выросла на восемь копеек — до 73,72 рубля. Курс евро стал ниже на 26 копеек. Его стоимость составила 89,02 рубля, сообщил «Взгляд».

Пандемия негативно отразилась на экономической ситуации в стране. Состояние рубля крайне нестабильно по отношению к зарубежной валюте. При этом стоимость нефти выросла, сообщило РИА «Новости». На 11:03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель.

Сообщается, что виртуальная валюта биткоин установила новый рекорд. Цена одного биткоина превысила отметку в 51 тысячу долларов.