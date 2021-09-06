Курс доллара вырос в ходе торгов 6 сентября

Доллар вырос в цене в ходе открытия торгов Московской биржи. Об этом сообщил ТАСС.

Сегодня утром, 6 сентября, по отношению к рублю доллар вырос на три копейки. На данный момент его стоимость составляет 72,75 рубля, передало РИА ФАН.

При этом курс евро также вырос. Его стоимость увеличилась на шесть копеек и составила 86,46 рубля.

Ранее эксперт по криптовалюте рассказал, от чего зависит курс биткоина. По его словам, любая криптовалюта зависит от соотношения спроса на цифровой актив. Он также добавил, что на курсе криптовалю сказывается уровень ее востребованности в конкретный момент.