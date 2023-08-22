22 августа 2023, 00:54
Курс доллара вырос по данным на 22 августа
Центральный Банк России установил официальные значения курсов валют на 22 августа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные регулятора.
Курс доллара по сравнению с предыдущим значением прибавил 74 копейки. Он поднялся до отметки 94,1424 рубля. Евро также увеличился в цене. Он составил 102,5719 рубля, что выше предыдущего показателя на 1,09 рубля. Юань подорожал 11 копеек до отметки в 12,862 рубля.
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