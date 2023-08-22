Деньги 22 августа 2023, 00:54 Курс доллара вырос по данным на 22 августа

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Центральный Банк России установил официальные значения курсов валют на 22 августа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные регулятора.

Курс доллара по сравнению с предыдущим значением прибавил 74 копейки. Он поднялся до отметки 94,1424 рубля. Евро также увеличился в цене. Он составил 102,5719 рубля, что выше предыдущего показателя на 1,09 рубля. Юань подорожал 11 копеек до отметки в 12,862 рубля.