Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи
Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 27 ноября. В 10:00 его стоимость составляла 75,7 рубля, пишет сайт «Свободная пресса».
Отмечается, что эта цифра на две копейки больше, чем вечером предыдущего дня. Далее американская валюта продолжила рост и через час дошла до отметки 75,87 рубля.
Евро поднялся на три копейки по сравнению с показателями четверга, 26 ноября. Курс валюты ЕС составлял 90,17 рубля. К 11:00 евро вырос до 90,5 рубля.