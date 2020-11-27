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    27 ноября 2020, 14:02

    Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

    Полина Петрова

    Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 27 ноября. В 10:00 его стоимость составляла 75,7 рубля, пишет сайт «Свободная пресса».
    Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

    Отмечается, что эта цифра на две копейки больше, чем вечером предыдущего дня. Далее американская валюта продолжила рост и через час дошла до отметки 75,87 рубля.

    Евро поднялся на три копейки по сравнению с показателями четверга, 26 ноября. Курс валюты ЕС составлял 90,17 рубля. К 11:00 евро вырос до 90,5 рубля.