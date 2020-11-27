Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

Отмечается, что эта цифра на две копейки больше, чем вечером предыдущего дня. Далее американская валюта продолжила рост и через час дошла до отметки 75,87 рубля.

Евро поднялся на три копейки по сравнению с показателями четверга, 26 ноября. Курс валюты ЕС составлял 90,17 рубля. К 11:00 евро вырос до 90,5 рубля.