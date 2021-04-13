facebook_pixel
    13 апреля 2021, 14:32

    Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

    Полина Петрова

    Курс доллара вырос на 10 копеек на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 12 апреля, написал сайт «Свободная пресса».

    Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

    Уточняется, что в 07:00 доллар стоил 77,44 рубля. Спустя время американская валюта подешевела, ее стоимость понизилась до 77,43 рубля. Кроме этого, в пятницу, 10 апреля евро потерял 10 копеек и опустился до 92 рубля.

    Ранее экономист Арарат Мкртчян рассказал, что Россию ждут новые экономические потрясения. Им поспособствуют рост инфляции в зоне ЕС и США, а также международные конфликты.