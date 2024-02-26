Деньги 26 февраля 2024, 08:36 Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи 26 февраля Курс доллара вырос до 93,07 рубля на открытии торгов Московской биржи РИА «Новости»

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На открытии торгов на Московской бирже утром 26 февраля курс доллара составил 93,07 рубля, прибавив таким образом 21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Такие данные опубликованы на сайте площадки.

Курс евро составил 100,24 рубля, поднявшись на 22,5 копейки. На 2,8 копейки вырос курс юаня, составив 12,837 рубля.

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На умеренное снижение российской национальной валюты, по оценке специалистов «Интерфакс-ЦЭА», повлияли как тема санкций, так и снижающие нефтяные котировки, отметил «Интерфакс».

Глава Минфина России Антон Силуанов заявлял ранее, что текущий курс рубля находится на уровне, который прогнозировали в правительстве.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2024-м среднее значение курса доллара будет варьироваться в пределах 90 рублей, а в последующие два года — 91, 92 рубля.