Курс доллара вырос на 8 сентября | 360°

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Курс доллара вырос на 8 сентября

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Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 8 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальные данные регулятора.

Доллар увеличился  0,3270 рубля или 0,33% по сравнению с предыдущими показателями. Он достиг отметки в 61,1814 рубля.

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Евро же также прибавил в цене. Иностранная валюта составила 60,55 рубля, что выше на 0,0529 рубля (0,05%) в сравнению с прошлыми отметками.

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