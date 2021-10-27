Курс доллара вырос

В ходе торгов Московской биржи курс доллара и евро вырос по отношению к российской валюте. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные торговой площадки.

Курс доллара составил 69,5675 рубля, что выше предыдущих показателей на 6,5 копеек. При этом стоимость евро выросла на пять копеек. Она остановилась на уровне 80,65 рубля.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, в какой период лучше всего приобретать иностранную валюту. По его словам, сделать это стоит в ближайшее время, так как курс будет низким на протяжении всего года.