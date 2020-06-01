Курс доллара впервые за два месяца упал ниже 70 рублей

На фоне подорожания нефти рубль укрепился по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи на 10:00 впервые с марта 2020 года доллар стоил 69,89 рублей, а евро — 77,86 рубля.

На момент написания новости доллар подешевел до 69,25 рубля, а курс евро снизился до 77,49 рубля.

Как отметило РБК, рубль подорожал из-за повышения стоимости августовского фьючерса на баррель нефти марки Brent до 37,75 долларов. Так заметно она подорожала впервые с начала марта. Фьючерс марки WTI — до 35,44 долларов за баррель.

Оживление нефтяной биржи, скорее всего, вызвано информацией о возможном проведении встречи участников ОПЕК+ на неделю раньше запланированной даты, с 10 на 4 июня. Возможно, на саммите будет обсуждаться продление максимальных ограничений по добыче до конца 2020 года.

Опрошенные российские эксперты предположили, что на укрепление рубля повлияла не только подорожавшая нефть, но и рост числа инвесторов к рисковым активам.