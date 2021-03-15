Курс доллара впервые в 2021 году опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 72,9975 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 14:04. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 17 декабря 2020 года.

Экономист рассказал, что доллар можно обменять, если курс начинает снижаться. Заработать на продаже валюты также можно во время роста цен на нефть.

«Продажа валюты может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок», — обратил внимание эксперт.

Ранее экономисты предрекали падение курса доллара к концу апреля 2020 года. По мнению финансового аналитика Андрея Кузнецова, такая же история может случиться и с евро.